Ученые рассказали, нужны ли повторные прививки от COVID-19

Бустеры вакцины против коронавируса имеют решающее значение для поддержания иммунитета организма к инфекции, повторено в новом исследовании Йельской школы общественного здравоохранения, которое показывает, что привитые более защищены от повторного заражения, чем непривитые и вылечившиеся от COVID-19.

Команда исследователей использовала разнообразное сравнение эволюционных подходов, чтобы лучше понять, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 после получения мРНК-вакцины или ревакцинации. Они также оценили вероятность будущих инфекций с течением времени.

В исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, рассматривались вакцины Pfizer, Moderna — обе мРНК-вакцины, а также вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson — обе вирусные векторные вакцины — отслеживание уровней антител, вырабатываемых каждой вакциной по очереди в отличие от естественного заражения.

Исследование показало, что, хотя мРНК-вакцины производят больше антител при пиковой выработке и, следовательно, обеспечивают большую защиту, чем естественная инфекция, вирусные векторные вакцины производят примерно такое же количество антител, что и естественная инфекция при пиковой мощности.

Это означает, что вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, как ожидается, «обеспечат более низкую и краткосрочную защиту от прорывной инфекции». Точнее говоря, мРНК-вакцины обеспечивают почти в три раза большую продолжительность защиты по сравнению с вирусными векторными вакцинами.

Какой бы сильной ни была защита от этих вакцин, она недолговечна. Таким образом, чтобы добиться надежной защиты от повторного заражения, необходимо не отставать от повторных прививок, особенно тех, которые специально адаптированы для борьбы с новыми вариантами вируса.

«Мы участвуем в гонке вооружений с этим вирусом. Они разработают способы уклонения как от нашего естественного, так и от любого вызванного вакциной иммунного ответа. Как мы видели с вариантом Омикрон, вакцины против ранних штаммов вируса становятся менее эффективными в борьбе с новыми штаммами вируса», — сказал доцент Университета Северной Каролины в Шарлотте Алекс Дорнбург, соавтор исследования.

Действительно, вариант Омикрон уклонялся от защиты организма от предыдущих вакцинаций так, как это не удавалось предыдущим вариантам, и вызывал чрезвычайно агрессивную пятую волну пандемии в конце 2021 года.

