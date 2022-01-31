Ученые нашли самое древнее описание шаровой молнии

Профессора Даремского университета Брайан Таннер и Джайлз Гаспер обнаружили содержалось в монастырской хронике самое древнее описание шаровой молнии. Его написали примерно 1200 лет назад.

Монастырскую хронику составил Гервасей Кентерберийский – бенедектинский монах монастыря собора Иисуса Христа. Описание является примерно на 450 лет старшим, чем предыдущая подобная находка, найденная на территории Англии.

Об этом сообщает Sci News.

Гервасий в своих хрониках написал, что 7 июня 1195 года недалеко от Лондона сошло «чудесное знамение». Судя по его записям, это было плотное и темное облако, которое испускало некое белое вещество. Форма его была сферической. После этого удивительный огненный шар рухнул в реку Темзу.

Ученые сравнили описания шаровой молнии с более современными текстами. Они отметили, что это атмосферное явление является очень редким.

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