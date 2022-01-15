Ученые нашли уникальный экзоспутник, на котором может существовать жизнь

Международная группа астрономов нашла в данных космического телескопа Kepler необычный экзоспутник за пределами Солнечной системы, на которой возможна жизнь. Его назвали Kepler-1708 b-i.

Международная группа астронавтов нашла уникальное небесное тело — экзоспутник — за пределами Солнечной системы. По мнению специалистов, теоретически на космическом объекте может существовать жизнь.

Об этом сообщает научный журнал «Astronomy & Astrophysics».

Ученые рассказали, что экзоспутник некоторым образом похож на Юпитер. Вся система находится на расстоянии около 5700 световых лет от Земли.

По словам ученых, Kepler-1708 b-i является газовым объектом, по габаритом несильно уступая Нептуну. Он может быть пригоден для жизни.

Если Kepler-1708 b-i действительно окажется экзоспутником, то это откроет новую веху для изучения спутников планет вне Солнечной системы и поисков жизни на них.

Планету и ее спутник открыли транзитным методом, изучив изменения в светимости звезды Kepler-1708.

Для того чтобы найти спутник, ученые проанализировали базу данных из более чем 4 000 экзопланет.

После предварительного анализа астрономы сосредоточили внимание на 70 экзопланетах, среди которых была и Kepler-1708 b.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что некоторые ученые предрекают нашей планете шестую волну массового вымирания.

По мнению специалистов, Землю ждет очередной катаклизм, который приведет к массовой гибели населения планеты.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.