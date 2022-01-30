Ученые научили попугая играть в гольф

Процесс игры попугаев какаду в гольф сняли на камеру. Видео показали в сети. Тест проходили несколько какаду. Но один из них, взрослый самец по имени Фигаро, превзошел большинство своих соперников.

Ученые из Австрии решили научить попугаев какаду играть в гольф. Придумал провести такой эксперимент доктор Аднтонио Осуна-Маскаро.

Об этом сообщает Study Finds.

Во время опыта перед попугаем ставили платформу с зеленым ковровым покрытием, которое было помещено в ящик с решеткой. По углам поля располагались лунки треугольной формы. Именно в этом ящике находился мячик, который попугай с помощью палочки должен был загнать в правильную лунку.

Если у попугая получилось, то в награду он получал орешек кешью. С первого раза все получилось у самца по имени Фигаро.

Эксперимент был запечатлен на видео:

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