Ученые научили попугая играть в гольф

Ученые из Австрии решили научить попугаев какаду играть в гольф. Придумал провести такой эксперимент доктор Аднтонио Осуна-Маскаро.
Об этом сообщает Study Finds.
Во время опыта перед попугаем ставили платформу с зеленым ковровым покрытием, которое было помещено в ящик с решеткой. По углам поля располагались лунки треугольной формы. Именно в этом ящике находился мячик, который попугай с помощью палочки должен был загнать в правильную лунку.
Если у попугая получилось, то в награду он получал орешек кешью. С первого раза все получилось у самца по имени Фигаро.
Эксперимент был запечатлен на видео:
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