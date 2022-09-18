Ученые назвали животное, которое может заново вырастить мозг

Исследователи заявили, что это животное способно регенерировать спинной мозг, сердце и конечности и проверили, как это ему удается.

Группа ученых из Швейцарии и Австрии рассказала про удивительных животных, которые называются аксолотли. Оказалось, что они способны заново восстанавливать свой головной мозг, в случае удаления его части.

Об этом сообщает издание Livescience.

Ученые решили проверить, способны ли аксолотли регенерировать все типы клеток в своем мозгу, включая соединения, которые связывают одну часть этого органа с другой. Для этого они создали атлас клеток, которые составляют мозг этих существ.

У разных типов клеток – разные функции. Они могут выполнять разные роли, поскольку экспрессируют различные гены. Понимание того, какие типы клеток присутствуют в мозге и того, что они делают, позволяет понять общую картину того, как он работает.

Исследователи провели секвенирование РНК для идентификации различных клеток, которые составляют мозг аксолотля, включая различные типы нейронов и клетки-предшественники. Они определили, какие гены активны, когда клетки-предшественники становятся нейронами. Оказалось, что многие из них проходят через промежуточный тип, который называется нейробластами.

С помощью РНК-секвернирования ученые смогли захватить все новые клетки в процессе их регенерации в период от одной до 12 недель после повреждения. Исследователи выяснили, что все типы клеток, которые были удалены, в конечном итоге были и восстановлены.

Выяснилось, что регенерация мозга животного происходит в три этапа. Первая фаза начинается с быстрого увеличения количества клеток-предшественников, и небольшая часть этих клеток активирует ранозаживляющий процесс. На второй фазе клетки-предшественники начинают дифференцироваться в нейробласты. Наконец, на третьей фазе нейробласты дифференцируются в те же типы нейронов, которые изначально были утрачены.

Наиболее удивительным для ученых оказалось то, что восстановились также утраченные связи между удаленной областью мозга и другими его долями. Это указывает на то, что регенерировавшая область также восстановила и свои функции.

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