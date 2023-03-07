Ученые обеспокоены генными экспериментами, которые проводит Китай

Научные специалисты из разных стран выразили свою обеспокоенность тем, что новые правила, касающиеся регулирования генного редактирования в Китае, могут оказаться неэффективными.

Об этом сообщает BBC.

Группа исследователей из различных стран выразила беспокойство относительно того, что обновленные правила регулирования генной терапии в Китае могут оказаться неэффективными. Д-р Джой Чжан, международный эксперт по управлению генной терапией в Китае, привлекла внимание к тому, что правительство может быть склонно к «регуляторной халатности».

Обновленные правила охватывают все научные исследовательские учреждения и всё, что связано с человеком, включая работу с тканями, органами и эмбриональными клетками. Они устанавливают требования в отношении нравственного одобрения, надзора и инспекции, однако ученые выражают опасения, что эти правила могут не распространяться на частный сектор.

После того, как китайский ученый Хэ Цзянькуй из Шэньчжэня заявил о создании младенцев с отредактированными генами пять лет назад, были разработаны обновленные правила регулирования. Девочки, получившие измененную ДНК, были названы Лулу и Нана. Правила распространяются на все научно-исследовательские учреждения и включают работу с органами, тканями и эмбриональными клетками. Они требуют надзора, инспекции и нравственного одобрения, но ученые выразили обеспокоенность, что правила могут не распространяться на частный сектор.

Хэ был оштрафован и приговорен к трем годам заключения в 2019 году, а ДНК его дочери была также отредактирована. Недавно он вышел на свободу и заявил, что близнецы находятся в добром здравии. Хотя он планировал открыть клинику в Гонконге, его лицензия была аннулирована из-за судимости. Китай утверждает, что новые правила отвечают международным стандартам.

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