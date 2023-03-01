Ученые обнаружили 1200-летний храмовый комплекс

Это место использовалось для привлечения людей в империю.

Археологи из Иллинойского университета нашли в Перу 1200-летний храмовый комплекс Вари.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Известно, что Вари, также известная как Уари, была индейской культурой доинкского периода («средний горизонт»), существовавшей в Центральных Андах на южном и центральном побережье современного Перу примерно в 500 г. н. э. — 1000 г. н. э. Вари расширяли свою территорию, позволяя местным лидерам сохранять определенную автономию, если они станут частью Империи Вари. Они требовали, чтобы все подданные придерживались политики мита (невзаимного общественного труда для государства) в качестве формы дани.

В рамках раскопок в Пакайтамбо (юг Перу) удалось найти ритуальный комплекс Вари, состоящий из храма в форме буквы D, архитектуру группы патио, нескольких вспомогательных зданий и прочее. Участок расположен на установленном доисторическом транзитном пути в важном экологическом и политическом месте между предгорьями Андского нагорья и прилегающими прибрежными долинами Арекипы.

Храмовые комплексы этого типа были центрами ритуальными, политическими и экономическими, часто встроенными в спонсируемые государством церемонии и мероприятия, организованные храмовыми учреждениями, которые интегрировали бы местные сообщества в сферу вари.

«Один из самых эффективных способов привлечь людей в империю — это общие убеждения и религиозные обычаи. Открытые площади, связанные с храмовым комплексом в Пакаитамбо, позволили бы местным общинам участвовать в ритуальных собраниях, организованных вари», – рассказал ученый Дэвид Рейд.

Археологические исследования в недавно открытом храмовом центре Пакаитамбо предоставляют первые убедительные доказательства навязчивого имперского присутствия вари в районе Маджес-Чукибамба в Арекипе, Перу.

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