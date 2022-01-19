Ученые обнаружили древнейшую в мире социальную сеть, возрастом 50 тысяч лет

Сообщается, что первая в мире социальная сеть возникла задолго до современных аналогов — 50 тысяч лет назад, и была основана на обмене ожерельями из скорлупы страусиных яиц.
Об этом стало известно в ходе исследования германских ученых из института Макса Планка, опубликованное в научном журнале «Nature».
Сообщается, что первые в мире образцы ожерелий начали изготавливать на юге и востоке африканского континента.
Они изготавливались охотниками собирателями и использовались для обмена на огромных расстояниях, позволяя в процессе делиться важной информацией и укреплять отношения между сообществами.
Известно, что подобные украшения из скорлупы страусиных яиц создаются местными умельцами и по сей день пользуются популярностью в отдаленных уголках Африки.
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