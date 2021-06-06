Ученые обнаружили следы землетрясения, которое длилось 32 года

В Индонезии ученые обнаружили доказательства того, что одно из местных землетрясений длилось 32 года.

Ученые из Технологического университета Наньян обнаружили в Индонезии доказательство того, что одно из местных землетрясений продлилось 32 года. Исследователи пришли к такому выводу после тщательного изучения коралловых рифов. Речь идет о микроатоллах, которые растут очень медленно. С их помощью можно фиксировать изменения в земной коре.

Об этом сообщает журнал Nature Geoscience.

Отметим, что чаще всего землетрясения длятся несколько секунд или минут. Также есть землетрясения более продолжительные, однако их частота гораздо ниже. Так, медленные землетрясения, которые длятся по нескольку дней, могут вовсе не ощущаться на поверхности.

Землетрясения отражают геологические изменения на планете Земля.

И вот, исследователи обнаружили самое продолжительное землетрясение, которое продлилось 32 года. Так, оно началось еще в 1829-м году, а закончилось в 1861-м.

Ранее Курсор писал, что в штате Аляска зафиксировано мощное землетрясение. Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в центральной части Аляски, США. Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили). Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отдельно сообщил, что первый удар был зафиксировано в 169 км к северу от столицы штата Анкоридж.

Также мы сообщали, что в Конго после землетрясения опасаются нового извержения вулкана. Местные метеорологи обеспокоены тем, что после землетрясения может по новой начаться извержение вулкана Ньирагонго, в результате которого уже погибло как минимум 32 человека.