Ученые объяснили способность частиц из космоса помочь в стабилизации климата на Земле

Мюоны, космические частицы, могут привести к новому инструменту для понимания погоды. Они позволяют заглянуть внутрь штормов, потому что изменения давления и плотности воздуха меняют количество частиц, преодолевающих бурю.

Подсчитав, сколько мюонов достигло наземного детектора в Кагосиме, Япония, по мере прохождения циклонов, авторы исследований создали приблизительные трехмерные карты плотности воздуха внутри штормов. Такой подход позволил команде взглянуть изнутри на области низкого давления в центрах вращающихся штормовых систем.

Об этом сообщает 27 октября NASA.

Мюоны, которые похожи на электроны, но примерно в 200 раз массивнее, могут рассеивать молекулы в воздухе. Они также нестабильны, что означает, что они распадаются на электроны и другие частицы, называемые нейтрино, через достаточное время. По мере увеличения давления воздуха увеличивается и его плотность. Это, в свою очередь, увеличивает шансы того, что мюон, рожденный космическими лучами, собьется с пути на пути к детектору или замедлится настолько, что распадется до того, как он пройдет весь путь через атмосферу.

Эксперты говорят, что на каждый 1 процент увеличения атмосферного давления количество мюонов, переживших переход из верхних слоев атмосферы на землю, уменьшается примерно на 2 процента.

«Это интересный подход», — говорит метеоролог Франк Маркс из Атлантической океанографической и метеорологической лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований в Майами, который не участвовал в исследованиях.

Ученый не ожидает, что мюонная визуализация заменит обычные метеорологические измерения, но это еще один инструмент, который могли бы использовать ученые.

«Это будет дополнением к нашим существующим методам обеспечения трехмерного картирования штормов с помощью других наших традиционных систем наблюдения, таких как спутники и радары», – заявили специалисты.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые с помощью кристаллов отправят ДНК человека на поверхность Луны.