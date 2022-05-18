Ученые показали, как между собой взаимодействуют сразу четыре галактики

На представленном учеными из NASA изображении видно, как взаимодействуют четыре карликовые галактики. Яркое искривленное скопление молодых бело-голубых звезд (вверху справа от центра) — это NGC 1741. Хотя этот объект кажется одной галактикой, NGC 1741 на самом деле представляет собой пару сталкивающихся карликовых галактик.
Еще одна карликовая сигарообразная галактика справа от пары присоединяется к ним тонким голубым потоком звезд.
А вот четвертая галактика — это поток молодых голубых звезд внизу слева от центра. Яркий объект в центре изображения — звезда, расположенная между Землей и HCG 31.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые NASA показали остатки сверхновой после гигантского взрыва. Так, газовые облака вокруг бывшей звезды выглядят разорванными. Однако такие сверхновые играют важную роль в формировании Вселенной, так как могут менять ее «экологию».
Кроме того, наш сайт писал, что черная дыра в центре нашей галактики впервые попала на камеру.
Еще Курсор сообщал, что ученые объяснили возникновение странных вспышек на Солнце.