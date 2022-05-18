Ученые показали, как между собой взаимодействуют сразу четыре галактики

Одна из галактик — это NGC 1741A. В галактике наблюдается повышенное ультрафиолетовое излучение. Причиной является всплеск звездообразования из-за взаимодействия с галактиками компаньонами.

На представленном учеными из NASA изображении видно, как взаимодействуют четыре карликовые галактики. Яркое искривленное скопление молодых бело-голубых звезд (вверху справа от центра) — это NGC 1741. Хотя этот объект кажется одной галактикой, NGC 1741 на самом деле представляет собой пару сталкивающихся карликовых галактик.

Еще одна карликовая сигарообразная галактика справа от пары присоединяется к ним тонким голубым потоком звезд.

А вот четвертая галактика — это поток молодых голубых звезд внизу слева от центра. Яркий объект в центре изображения — звезда, расположенная между Землей и HCG 31.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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