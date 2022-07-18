Ученые показали удивительные фотографии летней «зеленой» Антарктиды

Украинские ученые изучают динамику состояния моховых банков, увеличение популяций щучника и жемчужницы, а также реакцию наземных экосистем на изменение климата.

Даже на Антарктиде есть растения, которые становятся хорошо заметными летом. Это не только различные травы, но и около сотни видов мхов. Так, украинские ученые заявили, что на континенте есть два вида сосудистых растений. Речь идет об антарктическом щучнике и жемчужница.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом центре Украины в Facebook.

Примечательно, что именно мхи «окрашивают» Антарктиду в зеленый цвет. Ученые напомнили, что в древние времена Антарктида была континентом с теплым и влажным климатом. Она была частью суперконтинента Гондвана.

«В течение долгого времени Гондвана была покрыта лесами из древовидного семенного папоротника глосоптериса. Эти леса населяли преимущественно коловодные рептилии – листрозавры, найденные в нескольких точках Антарктики», — написал ученые.

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