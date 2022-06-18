Исследователи сняли на видео «скрытую» экосистему реки в Антарктике

Ученые отмечают, что такое количество членистоногих, плавающих вокруг камеры, говорит о богатой экосистеме подледного мира. Исследователи планируют проанализировать образцы воды, чтобы лучше понять происхождение и развитие экосистемы.

Эксперты из Национального института водных и атмосферных явлений исследований Новой Зеландии смогли спустить в реку зонд с камерой под ледником Росса. Шельфовый дневник Росса – крупнейший шельфовый дневник в Антарктиде.

Как оказалось, в реке проживает целая колония крошечных ракообразных. Устье реки ученые выявили при помощи спутниковых снимков.

С помощью шланга с горячей водой исследователи протопили пол километра льда под небольшой впадиной, чтобы опустить камеру в эту подводную реку.

По словам ученых, вода состоит из четырех или пяти разных слоев, текущих в разных направлениях.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперты выяснили удивительный факт об эволюции животных. Ученые из Австралийского выяснили, что животные эволюционируют куда быстрее, чем предполагалось ранее. Во время исследования эксперты проанализировали темпы эволюции у 15 видов животных и птиц по всему миру.

Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперты ответили, опасно ли целовать своих собак.

Еще напомним, что названы самые распространенные мифы о кошках, которые могут навредить питомцу. Психология и поведение кошек часто являются загадкой даже для владельцев животных. Нередко люди неправильно оценивают действия кошек и этим могут навредить.