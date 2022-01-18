Ученые предостерегают от искусственного затемнения Солнца для борьбы с глобальным потеплением

В письме содержится призыв к международному соглашению о неиспользовании, чтобы заблокировать финансирование этих технологий.

Планы по затемнению солнечных лучей, чтобы замедлить последствия глобального потепления, потенциально опасны и должны быть запрещены правительствами, заявила группа ученых и политических экспертов.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Один из планов включает выброс в атмосферу миллиардов частиц серы, но успех любого плана будет намного перевешиваться недостатками. Развертывание солнечной геоинженерии не может регулироваться глобально справедливым, инклюзивным и эффективным образом.

«Мы призываем к немедленным политическим действиям со стороны правительств, Организации Объединенных Наций и других субъектов, чтобы предотвратить нормализацию солнечной геоинженерии в качестве варианта климатической политики», — отметили исследователи.

Вполне вероятно, что искусственное затемнение Солнца может нарушить сезон дождей в Южной Азии и Африке, а также вызвать проблемы с посевами; при этом другие районы могут выиграть, поскольку это снизит вероятность засухи на юге Африки.

Эта технология также не остановит накопление углекислого газа в атмосфере, что значительно меняет химический состав морей. Такие надежды на быстрое решение могут, как говорится в письме, лишить правительства, бизнеса и общества стимулов делать все возможное для скорейшего достижения декарбонизации или углеродной нейтральности. В письме содержится призыв к международному соглашению о неиспользовании, чтобы заблокировать финансирование этих технологий, а также отказаться от выдачи патентов на них.

Ранее Курсор сообщал, что ученые зафиксировали сильный взрыв на звезде, похожей на Солнце.

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