Ученые предупредили, что массовое вымирание на Земле уже началось

Группа биологов из Гавайев и Франции уверена, что на нашей планете уже началось массовое вымирание, которая является уже шестым. При этом оно, по словам экспертов, полностью вызвано действиями человечества.

Об этом сообщает редакция eurasiareview.com.

По словам экспертов, уже зафиксировано резкое увеличение темпов вымирания видов и снижение количества множества популяций животных. Однако есть и такие эксперты, которые говорят, что это еще не является массовым вымиранием.

В свою очередь, как уверены авторы последнего исследования, которое проводилось под руководством Роберта Коуи, скептики не берут во внимание беспозвоночных, а акцентируют внимание лишь на млекопитающих и птицах. Именно беспозвоночные, по мнению эксперта, находятся в наибольшей опасности.

В исследовании говорится, что с 1500 года Земля могла потерять от 7,5 до 13% из двух миллионов известных на Земле видов – это ошеломляющие 150 – 260 тысяч видов.

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