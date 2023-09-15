Ученые предупредили о новой опасности для жизни миллионов людей

Эта угроза существует в каждом доме.

Большинство из нас, вероятно, знакомы с проблемой отравления свинцом, особенно когда речь идет о старых водопроводных трубах или некоторых красках, применяемых в старых зданиях.

Об этом пишет "ScienceAlert".

Однако новое исследование показывает, что опасность, связанная с наличием свинца, может быть гораздо более значительной, чем мы предполагали ранее.

В соответствии с проведенным исследованием, примерно 5,5 миллиона взрослых людей в 2019 году могли умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных свинцом. Важно отметить, что 90% из них проживали в странах с низким уровнем дохода. Если эти результаты исследования достоверны, то влияние свинца может являться более значительным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем курение или высокий уровень холестерина.

Исследование также обозначает важность изучения влияния свинца на детей. Отчет показывает, что только в 2019 году дети в возрасте до пяти лет во всем мире потеряли 765 миллионов баллов IQ из-за воздействия свинца. Большинство случаев таких потерь было зарегистрировано в развивающихся странах.

Исследование также обращает внимание на экономические затраты, связанные с проблемой свинца. В 2019 году эти затраты составили 6 трлн долларов США, что примерно составляет 7% от всего мирового экономического дохода за этот год.

Ранее мы писали, что мир начал ощущать проблемы, о которых ученые предупредили 40 лет назад.