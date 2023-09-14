Мир начал ощущать проблемы, о которых ученые предупредили 40 лет назад

Все прогнозы оказались не мифической угрозой и не гипотетическими теориями научного сообщества.

В 1980-х годов EPA предупреждало о неотложных опасностях, которые могут наступить, если не будут приняты меры по изменению климата.

Об этом сообщает "Science Alert".

Глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, уже сейчас приводит к изменениям в окружающей среде, и основная причина – человеческая деятельность. Таяние ледников и проблемы в сельском хозяйстве лишь начало того, что может произойти. Будущие изменения зависят от того, насколько быстро мы осознаем свою ответственность и примем меры для уменьшения выбросов парниковых газов.

В отчете EPA, выпущенном в сентябре 1983 года под названием "Можем ли мы задержать парниковое потепление?", отмечалось, что если не будет принято адекватное реагирование на изменения климата, то сельскохозяйственные условия будут серьезно изменены, а экологические и экономические системы могут быть нарушены. После десятилетий бездействия мы сейчас видим, как многие страшные прогнозы EPA становятся реальностью.

В отчете указывалось, что к 2050 году средняя температура поднимется на 2 °C выше уровней до промышленной революции. Может показаться, что всего два градуса – незначительное изменение. Однако это критический показатель, который приведет к глобальным последствиям.

Есть очевидные последствия роста температуры. Высокая жара изменяет атмосферные течения, вызывает пожары, таяние ледников и наводнения, негативно влияет на флору и фауну, приводит к вымиранию рыб. Все это происходит при росте температуры всего на 1,1°C.

Когда показатель достигнет прогнозируемых 2 °C, мы можем ожидать серьезные последствия, такие как нарушение циркуляции Атлантического океана, разрушение коралловых экосистем, потерю питательных веществ в пище и сокращение урожаев.

За последние десятилетия человечество начало осознавать последствия глобального потепления, но все еще недостаточно делается для смягчения этих последствий. Продолжение промедления может привести к серьезным последствиям в будущем.

Напомним, ученый признался, что преувеличил значение глобального потепления ради публикации в авторитетном издании.