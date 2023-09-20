Ученые предупредили о вспышке загадочной болезни, от которой умирают дети

Уже подтверждены первые случаи смерти.

Пока остаются загадками причины вспышки непонятной болезни, в результате которой в африканском Кот-д'Ивуаре скончалось семеро детей, а еще 59 человек были госпитализированы. Об этом пишет "Agence France-Presse".

Все погибшие дети проживали в одной деревне в центре страны, недалеко от города Буаке, и их возраст составлял от 5 до 12 лет. Симптомы, с которыми они поступили в больницу, включали рвоту и диарею. Мать одного из умерших ребенка утверждает, что после того, как она накормила его купленной кукурузной кашей, у него начались проблемы с желудком. Однако мать другого погибшего ребенка говорит, что они ели одну и ту же кашу, и ее другие дети не испытывали никаких проблем.

Из-за недостаточно развитой медицинской системы в этой части Африки сложно сделать точные выводы. Известно только, что двое из семи погибших детей скончались еще до госпитализации, а пятеро умерли в больнице.

В начале 2023 года в другой деревне под названием Кпо-Каханкро также была зафиксирована серия смертей детей в возрасте от года до восьми лет. Их количество составило не менее 12 человек за два месяца. Согласно словам представителя местной молодежной организации, больные дети проявляли признаки оцепенения и страдали от рвоты. Были проведены анализы, однако причина смертей так и не была определена.

В феврале этого года в еще одной близлежащей деревне двое человек были приговорены к пяти годам тюремного заключения из-за смерти 16 человек, возникшей после заражения бактерией клостридиями (Clostridium difficile). Эта грамположительная анаэробная бактерия вырабатывает множество спор и токсинов в процессе своей жизнедеятельности.

Напомним, в Израиле зафиксировали вспышку опасного для детей заболевания.