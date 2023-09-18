В Израиле зафиксировали вспышку опасного для детей заболевания

В министерстве здравоохранения призывают родителей делать детям вакцины.

В понедельник, 18 сентября, в министерстве здравоохранения Израиля заявили, что нашу страну охватила вспышка коклюша - инфекционного заболевания, затрагивающего дыхательные пути.

Об этом сообщает издание "Детали".

С начала года в Израиле было зафиксировано 615 случаев болезни, из них около половины - с начала июля. В минздраве выразили обеспокоенность по случают распространения коклюша и призвали родителей делать детям вакцины. Также прививку, чтобы предотвратить заболевания, рекомендуют сделать беременным женщинам.

В ведомстве подчеркнули, что коклюш представляет опасность для детей до 6 месяцев, поскольку может вызывать серьезные осложнения вплоть до летального исхода. И вакцина, которую вводят младенцам, помогает обезопасить их от этого недуга, а также полиомиелита.

"Курсор" писал ранее, что в министерстве здравоохранения рассказали, когда в Израиле начнется новая кампания вакцинации от коронавирусного заболевания. В некоторых западных странах уже собираются в ближайшее время начать вводить бустерную прививку.

Еще мы писали, что в штате Керала (Индия) ведутся усилия по противодействию новой вспышке смертельного вируса Нипах, который уже унес жизни двух человек, а еще как минимум пять человек заразились.

Напомним, что в Европе быстро распространяется вирус-убийца под названием Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Этот вирус был описан экспертами как самая большая угроза для здоровья населения, в смертность от него может достигать 40 процентов.