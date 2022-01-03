Ученые придумали революционный способ борьбы с вирусами

Исследователи создали новые соединения, которые обладают сильным противовирусным эффектом, а потому на их основе можно создавать препараты нового поколения.

Эксперты из Сколтеха и Института проблем химической физики придумали растворимые в воде соединения фуллеренов, на основе который можно создавать эффективные противовирусные препараты. Особенно это интересно для ученых, которые работают над лекарством против ВИЧ.

Об исследовании написали в журнале Chemical Communications.

Руководил исследованием профессор Павел Трошин. Созданный учеными новый метод дает возможность получать водораствороимые соединения с близким к 100 процентам выходом без длительной и трудоемкой хроматографической очистки.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые создали умные хирургические швы, которые отслеживают состояние ран.

Также мы писали, что в Израиле обнаружили первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Еще Курсор сообщал, что израильские врачи сделали важное открытие по диагностированию аутизма в раннем возрасте.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.