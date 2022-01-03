Ученые придумали революционный способ борьбы с вирусами

Эксперты из Сколтеха и Института проблем химической физики придумали растворимые в воде соединения фуллеренов, на основе который можно создавать эффективные противовирусные препараты. Особенно это интересно для ученых, которые работают над лекарством против ВИЧ.
Об исследовании написали в журнале Chemical Communications.
Руководил исследованием профессор Павел Трошин. Созданный учеными новый метод дает возможность получать водораствороимые соединения с близким к 100 процентам выходом без длительной и трудоемкой хроматографической очистки.
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