Ученые создали умные хирургические швы, которые отслеживают состояние ран

Наблюдение за хирургическими ранами после операции важно для предотвращения развития инфекции и других осложнений.

Ученые из Института электротехники и вычислительной техники NUS во главе с доцентом Джоном Хо смогли создать умные хирургические нити, которые могут отслеживать состояние ран после операций.

Об этом пишет научный журнал Nature.

Новому интеллектуальном шву не требуется батарея, и он может работать через беспроводную сеть: считывать и передавать информацию. Шов также оборудован микроскопическим датчиком, который контролирует целостность раны, а также даже малейшие движения тканей. Кроме того, новая разработка обладает регенерационным эффектом, а потому нанесенные во время операции хирургические разрезы заживляются быстрее.

Пока неизвестно, когда новый швы поступят на массовое производство, однако медикам такое устройство точно не помешало бы.

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