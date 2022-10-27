Ученые раскрыли значимость черного меха для волков

23:09, Сегодня
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Фото: Pixabay

Ген черного меха защищает от вируса чумы, делая черных волков более привлекательными. Выяснилось, что цвет играет немало важную роль для этих животных.

Тысячи лет назад волки скрещивались с черными собаками. Согласно новому исследованию, это позволило некоторым из сегодняшних волков черную шубку, оно также помогло им выжить в некоторых частях Северной Америки, где вирус, подобный кори, может свирепствовать.

Об том сообщает 27 октября Science.

Серые волки с большей вероятностью спариваются с черными волками, когда присутствует этот вирус — редкая демонстрация в дикой природе того, как патогены могут управлять эволюцией. Ученые долго ломали голову над тем, почему черных волков в Мексике больше, чем в Канаде, или почему их больше на юге и в Скалистых горах. Тим Коулсон и Сара Кьюбейнс задавались вопросом, имеют ли к этому какое-то отношение их гены.

В 2011 году Коулсон, биолог-эволюционист из Оксфордского университета, показал, что черные волки, несущие только одну копию варианта гена, который придает им цвет шерсти, выживали лучше, чем животные с двумя копиями этого варианта и серые волки без них. Более того, другая работа показала, что вовлеченный вариант, известный как CBD103, играет роль в иммунной системе собак.

Чем больше антител к CDV в популяции, тем больше черных волков в этой группе. Это говорит о том, что волки с такой окраской имеют некоторую естественную защиту от болезни.

«Эта закономерность поразительна», — говорит Мария Серведио, биолог-эволюционист из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Используя компьютерные модели, команда Кубейнса смоделировала, как изменится частота появления черных волков с учетом наблюдаемых вспышек болезней. Моделирование, которое лучше всего соответствовало истории волков, заключалось в том, что животные имели тенденцию спариваться с партнерами противоположного цвета.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак.

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