Ученые раскрыли значимость черного меха для волков

Ген черного меха защищает от вируса чумы, делая черных волков более привлекательными. Выяснилось, что цвет играет немало важную роль для этих животных.

Тысячи лет назад волки скрещивались с черными собаками. Согласно новому исследованию, это позволило некоторым из сегодняшних волков черную шубку, оно также помогло им выжить в некоторых частях Северной Америки, где вирус, подобный кори, может свирепствовать.

Об том сообщает 27 октября Science.

Серые волки с большей вероятностью спариваются с черными волками, когда присутствует этот вирус — редкая демонстрация в дикой природе того, как патогены могут управлять эволюцией. Ученые долго ломали голову над тем, почему черных волков в Мексике больше, чем в Канаде, или почему их больше на юге и в Скалистых горах. Тим Коулсон и Сара Кьюбейнс задавались вопросом, имеют ли к этому какое-то отношение их гены.

В 2011 году Коулсон, биолог-эволюционист из Оксфордского университета, показал, что черные волки, несущие только одну копию варианта гена, который придает им цвет шерсти, выживали лучше, чем животные с двумя копиями этого варианта и серые волки без них. Более того, другая работа показала, что вовлеченный вариант, известный как CBD103, играет роль в иммунной системе собак.

Чем больше антител к CDV в популяции, тем больше черных волков в этой группе. Это говорит о том, что волки с такой окраской имеют некоторую естественную защиту от болезни.

«Эта закономерность поразительна», — говорит Мария Серведио, биолог-эволюционист из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Используя компьютерные модели, команда Кубейнса смоделировала, как изменится частота появления черных волков с учетом наблюдаемых вспышек болезней. Моделирование, которое лучше всего соответствовало истории волков, заключалось в том, что животные имели тенденцию спариваться с партнерами противоположного цвета.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак.