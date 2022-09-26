Ученые рассказали, что может спасти человечество от климатического кризиса

В природоохранной организации ZSL призвали жители городов внести свой посильный вклад в спасение от последствий глобального потепления.

Изменение климата в последние годы проходит более интенсивно, поэтому ученые разрабатывают новые способы, которые бы помогли спасти человечество. Представили международной природоохранной благотворительной организации «Зоологическое общество Лондона» (ZSL) считают, что в этом деле поможет перестройка городов.

Об этом сообщается на сайте ZSL.

Специалисты говорят, что защитить жителей от жары, лесных пожаров и других катаклизм можно с помощью восстановления биоразнообразия. Ученые призывают оставлять нетронутыми территории в парках, на кладбищах, вдоль железных дорог и отдать под природные зоны территории бывших промышленных объектов.

Еще эксперты требуют освободить водоемы от труб, в которые они были заключены, и дать берегам покрыться растительностью.

Представители организации говорят, что в этом году спустя 400-летнего отсутствия на севере Лондона в лесном вольере снова поселились евразийские бобры и начали восстанавливать свою среду обитания.

Жителям порекомендовали больше взаимодействовать с природой и создавать больше природных территорий, потому что этом может положительно отразится на нашем будущем.

«Курсор» писал ранее, что каждый седьмой стартап, основанный в Израиле в прошлом году, способствует борьбе с изменением климата.