Ученые рассказали, как вакцинированные люди болеют коронавирусом

Несмотря на вакцинацию, человек все еще может заболеть коронавирусом. Дело в том, что прививка защищает от заражения, но не на 100 процентов. И вот ученые выяснили, как именно вакцинированный человек более COVID-19.

Об этом пишет издание DK.

Так, эксперты проанализировали данные приложения ZOE COVID Symptom Study, в котором люди могут делиться своими симптомами во время болезни кооронавирусом. По их словам, чаще всего у вакцинированных пациентов болезнь проявляется в виде головной боли, боли в горле, а также частом чихании. Кроме того, даже привитые люди могут терять обоняние.

Как рассказал врач-инфекционист Томас Бенфилд, с уверенностью можно заявить, что тяжесть заболевания у привитых людей резко снижается. Это касается даже самых пожилых людей.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, насколько эффективна вакцина Moderna. Ученые Катара провели исследования, чтобы выяснить, насколько эффективна вакцина Moderna в предотвращении инфицирования штаммом Дельта. Как оказалось, препарат защищает от болезни на 73,1 процента.

Также Курсор сообщал, что ученые разработали уникальный ПЦР-тест. Ученые из Великобритании создали инновационный ПЦР-тест, который на основе образцов, взятых из носоглотки, позволяет определить, каким из существующих штаммов коронавируса заразился пациент.

Медики рассказали, что может защитить от тяжелых симптомов коронавируса.

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