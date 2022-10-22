Ученые рассказали, какую пандемию может повлечь за собой таяние ледников

Анализ Арктического озера указывает на то, что вирусы и бактерии, которые находятся во льду, могут снова пробудиться.

Глобальное потепление является масштабной проблемой, которая может повлечь за собой серьезные последствия, в частности разрушения и новые заболевания. Ученые говорят, что таяние ледников может спровоцировать новую пандемию.

Об этом сообщает The Gurdian.

Исследователи говорят, что анализ Арктического озера указывает на то, что вирусы и бактерии, находящиеся во льду, могут снова пробудиться и начать заражать природу. Особенно это возможно из-за того, что их ареал смещается ближе к полюсам.

По словам ученых, так была распространена вспышка сибирской язвы в 2016 году. Ее вспышку объясняют сильной волной жары, которая растопила ушу инфицированного северного оленя из мерзлоты.

Недавние исследования показали, что во льдах скрываются опасные вирусы. Американские специалисты обнаружили генетический материал 33 вирусов, 28 из которых новые. Их увидели в образцах льда из тибетского плато в Китае. Возраст вирусов был оценен в около 15 000 лет. А в 2014 году ученые Французского национального центра научных исследований в Экс-Марселе смогли оживить вирус из вечной мерзлоты Сибири, сделав его заразным впервые за 30000 лет.

Но при этом, ученые подчеркнули, что пока в окружающей среде нет вирусов и их «переносчиков» вероятность драматических событий низка. В ближайшее время ученые бросят усилия на изучение всех микробных миров нашей планеты.

«Курсор» писал ранее, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.