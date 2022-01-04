Ученые рассказали, когда произойдет массовое вымирание человечества

Из-за воздействия промышленной революции, массовой вырубки лесов, уничтожения рыб и животных, распространения болезней, а также загрязнения и изменения климата, нарушается естественное экологическое равновесие.

Ученые из США уверены, что вымирания людей может произойти куда быстрее, чем казалось ранее. При чем виновны в своей смерти будут сами люди, которые «идут против природы».

Об этом пишет Dailymail.co.uk.

Как рассказал профессор Пол Эрих из Национального университета Мексики в Мехико, виды животных начали исчезать быстрее в 100 раз, чем это предусмотрено природой. По его словам, будущее человечества будет определено в следующие 10-15 лет.

Профессор экологии Том Оливер уверен, что люди не смогут производить продукты питания в тех же масштабах, что и сейчас. Все дело в том, что почва может потерять свое биоразнообразие.

По словам экспертов, нужно замедлить темпы исчезновения видов животных до естественных показателей. В противном случае вымирание человечества может начаться уже через 250 лет.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали самую вероятную причину гибели всего живого на планете.

Кроме того, мы писали, что эксперты составили список мест в мире, где можно будет выжить во время апокалипсиса.

Еще напомним, что названо место в мире, где можно будет пережить апокалипсис.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.