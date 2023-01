Ученые рассказали, могут ли слоны спасти планету

Исследователи выяснили, что, если слоны, которым уже угрожает опасность, вымрут, африканские тропические леса, вторые по величине на Земле, потеряют от 6 до 9% своей способности поглощать углерод из атмосферы, что усугубит глобальное потепление.

В выводах, опубликованных в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые и их коллеги из Университета Сент-Луиса сообщают, что слоны играют ключевую роль в создании лесов, которые хранят больше атмосферного углерода и поддерживают биоразнообразие лесов в Африке. Если и без того находящиеся под угрозой исчезновения слоны вымрут, то тропические леса Центральной и Западной Африки потеряют часть своей способности улавливать атмосферный углерод, что усилит глобальное потепление.

«Люди охотились на слонов на протяжении тысячелетий. В результате африканские лесные слоны находятся под угрозой исчезновения. Аргумент о том, что все любят слонов, не получил достаточной поддержки, чтобы остановить убийства. Перенос аргументов в пользу сохранения слонов на ту роль, которую лесные слоны играют в поддержании биоразнообразия леса, что потеря слонов будет означать потерю биоразнообразия леса, также не сработала, поскольку их численность продолжает падать. Роль лесных слонов в нашей глобальной окружающей среде слишком важна, чтобы ее игнорировать», — говорит доцент биологии Университета Сент-Луиса и старший автор статьи Стивен Блэйк.

«Слоны едят много листьев с большого количества деревьев. Они сдирают листья с деревьев, отрывают целую ветку или вырывают с корнем саженец во время еды, и наши данные показывают, что большая часть этого ущерба приходится на деревья с низкой плотностью углерода. Если вокруг много деревьев с высокой плотностью углерода, то на одного конкурента меньше, которого вытесняют слоны», — сказал Блэйк.

Слоны также являются отличными распространителями семян деревьев с высокой плотностью углерода. Эти деревья часто дают большие питательные плоды, которые едят слоны. Эти семена проходят через кишечник слона неповрежденными, и когда они высвобождаются через навоз, затем эти семена прорастают и вырастают в лесу.

«Слоны — это садовники леса. Они проделывают огромную работу по сохранению разнообразия леса», — добавил он.

Ученые отметили, что они намерены определить, как другие животные в тропических лесах влияют на его биоразнообразие и оказывают ли они такое же влияние, как слоны.

