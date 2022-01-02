Ученые рассказали новые данные о штамме Омикрон — вирус меньше проникает в легкие

Новые исследования подтверждают: Омикрон воспаляет горло и меньше проникает в легкие.

В декабре проведенное в Гонконге лабораторное исследование обнаружило, что новый штамм коронавируса Омикрон размножается в клетках носоглотки в десятки раз быстрее, чем Дельта, но в легочной ткани — в несколько раз медленнее. Похожие результаты были получены и учеными Кембриджского университета. Четыре новых исследования, опубликованных в последнюю неделю, подтверждают: Омикрон поражает, в основном, верхние дыхательные пути и меньше проникает в легкие.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Исследования, проведенные вирусологами Британии, США и Бельгии на лабораторных животных, подтвердили — у животных Омикрон вызывает менее тяжелое заболевание, меньше поражает легкие и инфицирует преимущественно верхние дыхательные пути.

Животные, зараженные Омикроном, имели намного меньшую вирусную нагрузку в легких, меньше теряли вес и выздоравливали быстрее, чем при заражении другими штаммами COVID-19.

Те же мутации, которые делают вирус более заразным и ускоряют его распространение, изменили его способность проникать в разные виды тканей, и новый штамм кCOVID-19 приблизился по свойствам к вирусам сезонного гриппа.

О результатах новых исследований, подтверждающих эпидемиологические данные об относительной легкости заболевания, вызванного Омикроном, сообщает «The Guardian», отмечая, что публикации пока не прошли научного рецензирования, однако все предварительные результаты указывают в одном и том же направлении.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Европа преодолела рубеж в 100 млн случаев заражения COVID-19.

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