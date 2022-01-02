Европа преодолела рубеж в 100 млн случаев заражения COVID-19

Число инфекций, вызванных COVID-19 в европейских странах от Атлантики до Азербайджана и России, превысило 100 миллионов с начала пандемии.

Об этом пишет AFP.

По состоянию на вечер субботы, 1 января, в 52 странах было зарегистрировано 100 074 753 случая заражения COVID-19. Семнадцать из них превысили предыдущий пик инфекции в течение недели.

Только за последние семь дней в Европе было выявлено более 4,9 миллионов случаев заболевания COVID-19, что на 59% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Дания является страной с самым высоким уровнем заболеваемости — 2045 случаев на 100 000 жителей за семь дней. За ним следуют Кипр (1969) и Ирландия (1964).

В то же время количество смертей от коронавируса в Европе снижается. На прошлой неделе от COVID-19 ежедневно умирало в среднем 3413 человек, что на 7% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

Также мы писали, что в Украине будут проводить испытания двух вакцин от COVID-19. В Украине начнут испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах компании Sanofi (международный французский фармацевтический гигант).

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