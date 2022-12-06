Ученые рассказали, при каком условии вода в озерах может поменять цвет

За последние 7 лет потепление наложило свой отпечаток на эти водое

Исследователи заявили, что последствия глобального потепления могут коснуться не только океанов, морей, но и озер. В этих водоемах вода может поменять цвет с голубого на коричневый или зеленый.

Об этом сообщает Science news explores.

Как рассказали исследователи — один из маркеров стабильности озерных систем, это цвет воды. В голубой воде очень мало водорослей, отложений и органических веществ. Если вода коричневая или зеленая — это значит, что в ней полно живности. После того как ученые исследовали 85 тысяч озер по всему миру, они пришли к таким выводам:

Даже небольшое повышение температуры воздуха может повлиять на изменение цвета воды в озерах.

Если температура поднимется еще на + три градуса, 3800 озер изменят свой цвет навсегда.

Голубой цвет озер сегодня наблюдается в местах, где температура воздуха летом ниже +19 С. Если жарче, то вода теряет свою красивую голубизну.

Более теплая вода — это благоприятная среда для роста водорослей, и чем их больше будет в водоеме, тем коричневее или зеленее он.

Ожидается, что такие изменения наступят уже к 2100 году. Экологи продолжают бить тревогу и обращать внимание человечества на глобальное потепление.

Для человечества это обернется катастрофой. Вода в озерах пресная и является источником питьевой воды. После изменения цвета в ней поменяется состав и миллионы людей останутся без жизненно важного ресурса.

«Курсор» писал ранее, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.