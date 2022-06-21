Ученые рассказали, зачем кошки царапают мебель

Эксперты из Бразилии провели исследование, выяснив, что самые любимые дома кошки чаще всего – самые неуправляемые. Все дело, как оказалось, в асоциальной связи с хозяевами.
Новое исследование было опубликовано на сайте sciencedirect.
Во время исследования оценивалось взаимодействие человека и кошки, связь между уровнем их эмоциональной близости и неприемлемым поведением питомца.
Удивительно, что сильные позитивные эмоции кошки были связаны с частым посещением ветеринара, наличием других животных в доме, а также приписыванию животному человеческих черт.
А вот проявление агрессии кошки и чрезмерное мурлыканье и мяуканье – не связано с эмоциональной близостью с хозяевами. Примечательно то, что царапание мебели связано именно с большой любовью хозяина.
У тех, кто был не так сильно привязан к питомцу, кошки вели себя «приличнее».
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