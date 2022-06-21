Ученые рассказали, зачем кошки царапают мебель

Почему высокий уровень эмоциональной близости играет фундаментальную роль для появления разрушительных поступков, пока до конца неясно. Возможно, таким кошкам больше позволено.

Эксперты из Бразилии провели исследование, выяснив, что самые любимые дома кошки чаще всего – самые неуправляемые. Все дело, как оказалось, в асоциальной связи с хозяевами.

Новое исследование было опубликовано на сайте sciencedirect.

Во время исследования оценивалось взаимодействие человека и кошки, связь между уровнем их эмоциональной близости и неприемлемым поведением питомца.

Удивительно, что сильные позитивные эмоции кошки были связаны с частым посещением ветеринара, наличием других животных в доме, а также приписыванию животному человеческих черт.

А вот проявление агрессии кошки и чрезмерное мурлыканье и мяуканье – не связано с эмоциональной близостью с хозяевами. Примечательно то, что царапание мебели связано именно с большой любовью хозяина.

У тех, кто был не так сильно привязан к питомцу, кошки вели себя «приличнее».

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