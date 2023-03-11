Ученые разбудили вирус, который «спал» почти 48 тысяч лет

Таяние вечной мерзлоты может привести к возникновению новых пандемий и других катастроф, так как при этом высвобождаются вирусы и бактерии, жившие много тысяч лет назад. Однако никто не может сказать, сможет ли иммунная система человека бороться с ними.

Об этом сообщает CNN.

Глобальное потепление становится все более серьезной проблемой, и человечество бессильно остановить его. Эта беда растет, как снежный ком, и в какой-то момент может привести к катастрофе. В результате таяния вечной мерзлоты миллионы микроорганизмов, неизвестных науке, становятся доступными.

Некоторые люди относятся скептически к этому развитию событий, но ученые считают, что это имеет место быть. Например, Жан-Мишель Клавери из Медицинской школы Экс-Марсельского университета утверждает, что в мерзлоте могут находиться зомби-вирусы, которые сейчас спят, но в любой момент могут проснуться.

Жан-Мишель и его команда ученых изучают вирус, обнаруженный в 2003 году, который является представителем гигантских вирусов. Эти вирусы так велики, что их можно увидеть в обычном световом микроскопе, однако опасны не из-за своих размеров.

В 2014 году команда Клавери возродила этот вирус после 30-тысячелетнего сна, а затем спустя год они возродили еще один тип вируса. Исследователи выделили несколько штаммов древнего вируса, которые могут инфицировать клетки самого простого организма. Старейший из пробужденных микроорганизмов имеет возраст 48 500 лет, а самый молодой – 27 тысяч лет. Если эти вирусы до сих пор могут заражать здоровые одноклеточные организмы, то кто знает, что еще может скрываться в вечной мерзлоте, возможно, там обитают опасные для людей патогены.

Читайте также: ученые решили отказаться от испытаний лекарств на животных.