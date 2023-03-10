Ученые решили отказаться от испытаний лекарств на животных

95% от всех тестируемых на животных лекарств в итоге являются неэффективными для людей.

Исследователи PETA представили новую редакцию новаторской Сделки по модернизации исследований, в которой говорится о поэтапном отказе от использования животных в экспериментах. Об этом пишет News Medical.

Доктор-нейробиолог Эмили Траннелл отметила, что эксперименты на животных терпят неудачу, но возможности передовых методов исследования без использования животных, описанные учеными PETA (американская организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных), растут с каждым днем.

Ученые заявляют о насущной необходимости перехода к исследованиям, связанным с людьми, без привлечения животных. По их словам, 95% всех новых лекарств, безопасность и эффективность которых подтверждены испытаниями на животных, не проходят клинические испытания на людях. Показатели неудач еще выше в областях исследований конкретных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера (96,6%), рак (96,6%), вакцины против ВИЧ/СПИДа (100%) и инсульты (100%).

Исследования показывают, что 90% фундаментальных исследований, в большинстве из которых участвуют животные, не приводят к лечению людей, и тем не менее Национальные институты здравоохранения тратят почти половину своего годового бюджета на исследования на животных, говорится в докладе.

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