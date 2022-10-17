Ученые с помощью дрона зафиксировали на фото древний месопотамский город, состоящий из болотистых островов

Снимки с дрона показывают ранний месопотамский город, состоящий из болотистых островов. Поселение не имело ни центра города, ни окружавшей его оборонительной стены.

Определение водной природы раннего мегаполиса имеет важные последствия для того, как городская жизнь процветала почти 5 тысяч лет назад между реками Тигр и Евфрат, где находится современный Ирак.

Об этом 17 октября сообщает Sciencenews.

Данные дистанционного зондирования в основном собранные специально оборудованным дроном. Информация указывает на то, что обширное городское поселение под названием Лагаш состояло из четырех болотистых островов, соединенных водными путями.

Эти находки добавляют важные детали к появившемуся мнению о том, что южные месопотамские города не расширялись, как традиционно считалось, за пределы храмовых и административных районов в орошаемые сельскохозяйственные угодья, окруженные единой городской стеной.

https://t.co/cyKogpKJXm Drone Footage Reveals Lost Mesopotamian City Built on Marsh Islands https://t.co/W1Q3oS31vu pic.twitter.com/0OhW5gcYWB — Billy Carson II (@4biddnKnowledge) October 15, 2022

«У Лагаша могло быть несколько путей развития, чтобы стать городом на болотистых островах, поскольку человеческая деятельность и изменение окружающей среды повлияли на ландшафт», — говорит антрополог-археолог Эмили Хаммер из Университета Пенсильвании.

Она подозревает, что поскольку в Лагаше не было географического или ритуального центра, каждый сектор города развил свою экономическую практику на отдельном болотном острове, во многом подобно более позднему итальянскому городу Венеции. Например, водные пути или каналы пересекали один болотный остров, где, возможно, преобладали рыболовство и сбор тростника для строительства.

Два других болотистых острова Лагаша свидетельствуют о том, что они были окружены стенами с воротами, которые окружали тщательно выложенные городские улицы и районы с большими печами, что позволяет предположить, что эти участки строились поэтапно и, возможно, были заселены первыми. Там могли иметь место выращивание сельскохозяйственных культур и такие виды деятельности, как изготовление гончарных изделий.

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