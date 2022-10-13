В Сирии обнаружили самую редкую мозаику: что на ней изображено

В ходе своих недавних археологических раскопок в Сирии ученые нашли уникальную мозаику. Редкая находка размером 120 квадратных метров изображала сцены Троянской войны — легендарной войны между древними греками и жителями Трои более 2000 лет назад.

Об этом пишет The Daily Mail.

Потрясающее произведение искусства римской эпохи, созданное 1600 лет назад, украшено солдатами, несущими мечи и щиты, а также их именами и изображениями свирепых амазонок, сражавшихся на стороне народа Трои.

Мозаика является последней, найденной в Растане — городе на севере Сирии. По мнению ученых, она находилась на полу древней бани, однако, чтобы точно в этом убедиться им нужно провести дополнительные исследования.

Среди сцен, которые показывает мозаика, особенно выделяется редкое изображение древних воинов-амазонок, которые сражались на стороне народа Трои. В древнегреческой мифологии — амазонки — народ женщин-воительниц.

Двумя самыми известными царицами амазонок были Пентесилея, принимавшая участие в Троянской войне, и ее сестра Ипполита, обладательница волшебного пояса, подаренного ей богом войны Аресом. В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов. На мозаике также изображен Нептун, древнеримский бог моря, и 40 его любовниц.

Между учеными давно ведутся споры о том, происходила ли Троянская война в реальности, однако в результате было найдено достаточно доказательств, чтобы многие историки утверждали ее истинность, хотя гигантского деревянного коня так и не нашли.

«Курсор» писал ранее, что археологи нашли прямо в центре Лондона большую древнеримскую мозаику. Это самая крупная мозаика из тех, которые были найдены за последние 50 лет.