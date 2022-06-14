Ученые сделали невероятное открытие о человеческом мозге

Ученые заявили, что температура мозга может колебаться в течение дня сильнее, чем кто-либо мог предположить.

Новое исследование было опубликовано в журнале Brain.

В то время как человеческое тело обычно имеет температуру около 37°C (98,6°F), похоже, что температура мозга отличается. Согласно новому исследованию, мозг здорового человека горячее, чем считалось ранее, и может быть более чем на 2°C (3,6°F) теплее, чем остальные части нашего тела.

У здоровых участников исследования средняя температура мозга составляла 38,5°C (101,3°F), что на целых 2,5°C (4,5°F) выше, чем средняя температура полости рта. В более глубоких отделах мозга температура часто превышала 40°C (104°F), при этом 40,9°C (105,6°F) была самой высокой зарегистрированной температурой.

Исследование показало, что температура мозга не является фиксированной — она варьируется больше, чем когда-то думали ученые, и зависит от возраста, пола, менструального цикла, области мозга и времени суток.

«Для меня самым удивительным открытием нашего исследования является то, что мозг здорового человека может достигать температуры, которая была бы диагностирована как лихорадка в любой другой части тела. Такие высокие температуры измерялись у людей с черепно-мозговыми травмами в прошлом, но предполагалось, что это результат травмы», — говорится в заявлении доктора Джона О’Нила, руководителя группы в лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований.

«Нормальная» температура мозга у людей никогда не определялась. Вместо этого обычно предполагается, что он такой же, как и остальная часть тела. В предыдущих исследованиях использовались данные пациентов с травмами головного мозга, чей мозг находился под непосредственным наблюдением. Теперь температуру мозга можно измерить у здоровых людей с помощью магнитно-резонансной спектроскопии (МРС) — неинвазивного метода сканирования мозга.

Используя MRS, команда нового исследования изучила мозг 40 здоровых людей — 20 мужчин и 20 женщин — в возрасте от 20 до 40 лет. Измерения проводились три раза в течение дня, что делает MRS впервые использованной для отслеживать изменения температуры мозга в течение дня.

Температура мозга колебалась от 36,1°C до 40,9°C (от 97°F до 105,6°F). Поверхность мозга, как правило, была холоднее, в то время как более глубокие области оказались значительно теплее. Например, в таламусе, одном из самых глубоких отделов мозга, регистрировалась самая высокая температура.

Было также обнаружено, что пол человека влияет на температуру его мозга. Женский мозг был на 0,36°C (0,65°F) теплее во второй половине менструального цикла после овуляции, чем в первую половину или по сравнению с мозгом мужчин.

Было обнаружено, что у всех участников температура мозга колебалась до 1°C (1,8°F) в течение дня. Мозги были самыми горячими днем ​​и самыми холодными ночью.

«Мы обнаружили, что температура мозга падает ночью перед сном и повышается в течение дня. Есть веские основания полагать, что эти ежедневные колебания связаны с долговременным здоровьем мозга — это то, что мы надеемся исследовать дальше», — добавил О’Нил .

Авторы предупреждают, что их результаты на данный момент являются чисто корреляционными и нуждаются в подтверждении в более крупных исследованиях, они сохраняют оптимизм в отношении того, что они могут иметь клиническую ценность при лечении черепно-мозговой травмы.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали четыре продукта, которые улучшают память и работу мозга. Эксперты уверяют, что употребление ряда продуктов оказывает благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними, что улучшает работу мозга.

Также наша редакция писала, что ученые назвали ягоды, которые эффективны против старения мозга. Уникальные свойства ягод, которые улучшают кровообращение мозга, делают их незаменимыми помощниками в борьбе против старения.