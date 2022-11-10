Ученые создали новое лекарство против гипертензии: как оно действует

Около 20-50 процентов взрослого населения планеты страдают гипертензией — стойким повышением систолического артериального давления. И недавно ученые разработали новый препарат, который может помочь людям с заболеванием, когда остальные методы малоэффективны.

Новый препарат называется Baxdrostat. Во время испытания, которое проводилось в течение 12 недель, 248 пациентам давали один раз в день лекарство в разных количествах или плацебо. В начале испытания АД ни у одного из этих пациентов не контролировалось, несмотря на прием 3 или более лекарств против высокого кровяного давления.

Дозы баксдростата, принимаемые пациентами в дополнение к обычным лекарствам, колебались от 2 до 0,5 мг. После истечения 12 недель, в участников группы, которая получала самое большое количество препарата, начали наблюдаться снижения артериального давления на 20 пунктов. Между этой группой и той, что принимала плацебо, была разница в 11 пунктов – такой эффект редко наблюдается в любом отдельном препарате для снижения АД.

Ученые говорят, что Baxdrostat может дать надежду многим людям, не реагирующим на традиционное лечение гипертонии. Новое лекарство предотвращает выработку организмом альдостерона — гормона, регулирующего количество соли в организме.

Бакдростат снижал уровень альдостерона в крови и моче. Исследование показывает, что препарат вызывает заметное снижение АД у пациентов, чья гипертония устойчива к обычным лекарствам, и что этот тип гипертензии частично связан с избыточной выработкой гормона альдостерона.