Ученые установили жертву самого первого убийства в Европе

В пещере во Франции, где была обнаружена скальная стоянка кроманьонцев в 1868 году, предположительно найдена жертва первого убийства на континенте. Этот представитель вида Homo sapiens был убит тупым тяжелым объектом, вероятно, каменным топором. Ученые считают, что эта жертва жила между 31 000 и 33 000 лет назад.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Human Evolution.

В пещере были обнаружены останки восьми Homo sapiens, которые жили в период верхнего палеолита. Эти останки являются самыми древними свидетельствами существования современного человека в Европе.

После нового исследования одного из найденных черепов, ученые обнаружили следы удара тупым предметом, а также выяснили ужасную деталь: убитый мог мучительно умирать в течение месяца.

Ранее специалисты не могли определить, был ли череп поврежден прижизненно или после смерти, так как он был склеен вдоль линий разлома. Однако авторы нового исследования использовали компьютерную томографию с высоким разрешением для создания 3D-модели черепа и заметили, что открытые поверхности в месте перелома «гладкие и волнообразные, как ассоциирующиеся с предсмертным переломом».

После проведения исследования ученые сравнили повреждения на черепе кроманьонца с черепно-мозговыми травмами, которые лечили людей в эпоху антибиотиков. Оказалось, что ячеистое волокнистое костное образование на черепе очень напоминало то, что наблюдалось у жертв таких травм во время Гражданской войны в США. Солдаты, получившие такие травмы, обычно выживали всего на короткий период, прежде чем заболеть менингитом, вызванным бактериальной инфекцией, которая развивалась после травмы и вызывала отек под мозговыми оболочками. Авторы исследования считают, что в случае с кроманьонцем могло быть так же.

На основе анализа повреждений черепа, исследователи подтвердили теорию о долгой смерти кроманьонца и сделали вывод, что травма была вызвана насильственным нападением. Ученые установили, что дефект на черепе представляет собой след от тупого предмета, скорее всего, каменного топора, и не похож на повреждение, вызванное острым металлическим инструментом или оружием. Также было обнаружено частичное заживление раны на черепе.

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