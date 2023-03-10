В штате США предлагают не предъявлять людям моложе 25 лет обвинения в тяжком убийстве

В парламент Мэриленда (США) члены демократической партии внесли проект закона HB1180, запрещающий судам обвинять людей до 25 лет в «тяжком убийстве» (felony murder, убийства «первой степени»).

Об этом сообщает Fox News.

В качестве убийств первой степени рассматривают дела, в которых отягчающим обстоятельство является угон автомобиля, поджог, кража со взломом, изнасилование и домогательства. Обвиняемому в такой ситуации в Мэриленде грозит пожизненное заключение. Однако за убийства «второй степени», где подобные эпизоды отсутствуют, могут сажать максимум на 40 лет.

Авторы этой инициативы со ссылкой на статистику говорят, что в 2020 году в штате среди арестованных по обвинению в убийствах разной степени тяжести было «79% чернокожих или афроамериканцев, несмотря на то, что они составляли всего 31% населения штата в возрасте до 25 лет». Часть белого населения в этой выборке не превышает 20%.

В силу этого демократы предлагают брать в расчет при принятии законопроекта «значительные различия в арестах чернокожих или афроамериканцев в возрасте до 25 лет». Они полагают, что таким гражданам в основном грозит «непропорционально высокий уровень наказания».

В силу этого законодатели считают, что нужно отказаться от учета отягчающих обстоятельств, если человеку меньше 25 лет. Инициатива была внесена в парламент депутатом от Демократической партии Шарлоттой Крачфилд, что подержал руководитель местной службы ювенальной юстиции Винсент Ширальди. Он считает, что нельзя судить человека до 21-летнего возраста, потому что его «мозг еще не полностью развит».

Законопроект не пришелся по душе местным республиканцам, которые уличили демократов в том, что те прощают молодых людей за убийство с отягчающими обстоятельствами, но в то же время полагают, что детям нужно предоставить право голосования на выборах и приема гормонов для изменения пола.

По мнению члена палаты представителей штата Сьюзан МакКомас, принятие законопроекта может спровоцировать всплеск преступности и появление банд, которые будут пользовать несовершеннолетними «для выполнения своей грязной работы».

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