Ученые выдвинули гипотезу о самоуничтожении жизни на Марсе

На глубине нескольких десятков сантиметров под поверхностью, в толще пропитанного влагой грунта, могла создаваться подходящая для живых организмов среда.

Французские исследователи под руководством Бориса Сотерея из Университета Сорбонны выдвинули гипотезу, что древний Марс мог иметь подземную среду, пригодную для существования микроорганизмов.

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

Но если бы эти микроорганизмы действительно обитали бы на Красной планете, то рано или поздно они вызвали бы катастрофические изменения климата, что привело бы к их собственному уничтожению.

Ученые провели моделирование климата и рельефа Марса для оценки обитаемости коры около четырех миллиардов лет назад, в нойский период, когда планета была более благоприятна для существования жизни и имела жидкую воду. Оказалось, что на глубине нескольких десятков сантиметров под поверхностью, в толще пропитанного влагой грунта, могла создаваться подходящая для живых организмов среда.

Пористый, насыщенный рассолом реголит мог служить защитой от ультрафиолетового и космического излучения. Кроме того, он мог бы поддерживать температуру и восстановительную среду, поддерживающую биохимические реакции у микробов, которые потребляют водород в качестве источников энергии и углекислый газ в качестве источника углерода, а также выделяют метан. На Земле гидрогенотрофный метаногенез был одним из самых ранних метаболических процессов, который существовал до того, как атмосфера насытилась кислородом.

Когда температура опустилась до минус 200 градусов Цельсия, любые организмы, обитавшие вблизи поверхности, должны были бы уйти на глубину, чтобы выжить. Напротив, микроорганизмы на Земле помогали поддерживать умеренный климат, поскольку ее атмосфера была богата азотом.

По словам авторов, результаты исследования указывают на низменности в низких и средних широтах как на хороших кандидатов для мест обнаружения следов ранней жизни на поверхности Марса или вблизи нее.

«Курсор» писал ранее, что к вертолету NASA на Марсе прилип неопознанный объект.