К вертолету NASA на Марсе прилип неопознанный объект

По мнению экспертов, инородное тело не является деталью самого вертолёта. Пока остаётся непонятным, что из себя представляет предмет.

За сентябрь марсианский вертолет Ingenuity трижды поднялся над поверхностью Марса. Во время последнего полета было замечено, что за «ногу» летательного аппарата зацепился неопознанный объект.

Об этом сообщает devby.

Как отметили исследователи, обломок инородного тела, похоже, не является деталью вертолета, поэтому в настоящее время остается загадкой, что собой представляет этот предмет и каково его происхождение.

NASA утверждает, что этого обломка не был видно во время предыдущего, 32-го полета воздушного судна, так что, по всей видимости, он появился недавно. В ходе полета предмет отделился от ножки вертолета и упал на поверхность Марса, что было зафиксировано навигационной камерой Navcam. Специалисты намерены разобраться в происхождении предмета.

«Курсор» писал ранее, что разговоры о колонизации Марса уже не выглядят чем-то фантастическим, ведь на Красной планете собираются построить целый город. Но условия там далеки от идеальных, в частности, проблема состоит в отсутствии кислорода. Что будет, если астронавт снимет скафандр и вдохнет марсианский воздух?

Еще мы писали, что человечество еще не успело колонизировать Марс, но уже оставляет на планете большое количество мусора, который может, как говорят ученые, представлять риск для проведения будущих миссий.