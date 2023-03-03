Ученые выяснили, что популярное лекарство повышает риск деменции на 50%

Эксперты установили неожиданную связь между приемом слабительных средств с риском возникновения деменции. Эта группа препаратов, как оказалось, довольно опасна при частом приеме.

Международная группа ученых выявила, что люди, регулярно принимающие препараты против запоров, более склонны к развитию деменции по сравнению с теми, кто такое лекарство не использует или делает это редко.

Об этом пишет Neurology.

Врач Фэн Ша из Шэньчжэнского института передовых технологий отмечает, что слабительные средства часто принимают люди среднего и пожилого возраста. Однако регулярный прием таких препаратов может привести к изменению микробиому кишечника. Это происходит из-за нарушения передачи сигналов от кишечника к мозгу, а также из-за повышения выработки токсинов в кишечнике, способных влиять на мозг.

В выборку вошли 502 229 человек (сначала без деменции в анамнезе), данные которых хранились на базе Британского биобанка. Средний возраст участников составил 56,5 лет. Более 18 тысяч человек (3,6%) сообщили о регулярном приеме слабительных средств, то есть они использовали эти препараты большинство дней на протяжении последних четырех недель. За участниками наблюдали в среднем по 9,8 лет.

Завершив анализ полученной информации, группа ученых констатировала, что за время исследования у 218 человек (1,3%), часто использовавших слабительные, и у 1969 участников (0,4%), не принимавших их регулярно, развилась деменция.

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