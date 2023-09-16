Ученые выяснили, когда человечество останется полностью без воды

Стало известно, на сколько миру хватит имеющихся запасов воды.

В эпоху глобального потепления и катаклизмов человечество в разных уголках планеты все чаще сталкивается с отсутствием доступа к питьевой воде. Этот вопрос все чаще поднимается в мире, но, по прогнозам ученых, ситуация может ухудшиться.

Об этом пишет "IFLScience".

На Земле присутствует огромное количество водных ресурсов, 70% поверхности планеты покрыто водой. Однако большая часть этой воды является солеными морскими водами, которые непригодны для питья, сельского хозяйства и других повседневных нужд. Но настоящим ценным активом является пресная вода, которая составляет всего лишь 3% от общего объема воды на Земле. Большая часть этой пресной воды находится замороженной в ледяных шапках и ледниках.

Из-за изменения климата засухи становятся все более распространенными и сильными, что еще больше ухудшает ситуацию с доступностью пресной воды. Кроме того, сельское хозяйство, которое является одним из ключевых источников пищи для разрастающегося населения, требует огромных объемов пресной воды. В действительности около 70% пресной воды потребляется именно сельским хозяйством.

Однако статистика и прогнозы ООН краеугольной конференции о водных ресурсах в 2023 году представляют глухую картину будущего. К концу 2023 года примерно 2 миллиарда людей, каждый четвертый житель нашей планеты, лишатся доступа к чистой питьевой воде.

Таким образом, проблема ограниченного доступа к пресной воде становится все более актуальной и требует серьезных мер для ее решения, включая эффективное управление водными ресурсами и разработку инновационных подходов к очистке и использованию воды.

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