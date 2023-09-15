Диетолог рассказала, к чему может привести дефицит воды в организме

При правильном питьевом режиме улучшается работа всех внутренних органов, ускоряется метаболизм, а организм успешно противостоит вирусам и бактериям.

По ее словам, обезвоживание может не только нарушить работу органов и привести к развитию болезней, но и прямо угрожать здоровью человека.

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Из-за дефицита воды в организме нарушаются все его функции. Эксперт напомнила, что в среднем, наш организм состоит на 70% из воды. Например, в крови 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости, в костях -15-20%. А потому недобирая количество воды в своем рационе, вы ставите под удар слаженную работу своего организма, говорит она.

Все известно, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды - только несколько дней. Но если пить недостаточно в течение длительного времени то, хоть жизнь и вне угрозы, а вот по здоровью это наносит серьезный удар. При снижении количества воды у человека может ухудшиться слух, зрение, возникнуть судороги в мышцах.

Эксперт утверждает, что одна из главных причин развития и следствие многих заболеваний - это обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступов мигрени, боли в спине и суставах. Недостаток жидкости приводит к запорам и образованию камней в почках, желчном пузыре.

Недостаточное употребление воды также сопровождается ухудшением состояния кожи, которая становится вялой и сморщенной, а также волос и ногтей, которые ломаются и теряют привлекательный вид.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.