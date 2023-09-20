Ученые выяснили, сколько времени работает мозг после остановки сердца

Исследователи нашли ответ на вопрос, которые искали годами.

Недавнее исследование, проведенное Медицинской школой Гроссмана при Нью-Йоркском университете, показало, что представления о реакции мозга при недостатке кислорода могут быть ошибочными.

Об этом сообщает "ScienceAlert".

Ранее считалось, что мозг начинает испытывать необратимые повреждения через 10 минут после прекращения поступления кислорода. Однако результаты исследования указывают на то, что мозг может продолжать функционировать даже после сердечно-легочной реанимации.

В исследовании были изучены пациенты, которым проводилась сердечно-легочная реанимация. С помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), исследователи измеряли активность мозга и уровень кислорода в нем во время реанимации. Оказалось, что у 40% выживших пациентов активность мозга была нормальной или близкой к нормальной даже через час после проведения реанимации. Это свидетельствует, что мозг может продолжать работать в определенном режиме даже при отсутствии кровоснабжения.

Однако исследователи отметили, что, несмотря на возможность активности мозга, большинство пациентов не могли ясно вспомнить происходящие во время реанимации события. Некоторые пациенты отметили лишь общие ощущения, например, сжатие грудной клетки или голос медицинского персонала.

Результаты этого исследования заставляют пересмотреть наши представления о работе мозга в условиях недостатка кислорода. Они указывают на стойкость мозга, и его способность продолжать функционировать в экстремальных условиях. Кроме того, понимание того, что мозг может продолжать обрабатывать информацию во время сердечно-легочной реанимации, может оказаться полезным для дальнейшего исследования работы нервной системы в условиях возможного отключения.

Напомним, ученые выяснили, что чувствуют люди во время смерти.