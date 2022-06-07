Ученые выяснили удивительный факт о прошлом Солнечной системы

Авторы новой работы изучали железные метеориты – это фрагменты ядра больших астероидов. В частности, они исследовали их состав: изотопы палладия, серебра и платины.

Ученые выяснили, что молодая Солнечная система имела очень хаотичный характер. В них происходит очень большое количество различных событий и столкновений. К такому выводу пришли эксперты, которые провели исследование осколков астероидов.

О новой работе сообщили в журнале Universetoday.

Также во время исследования ученые смогли выяснить, сколько времени Солнечная система находилась в таком состоянии.

Те фрагменты, которые изучали эксперты, представляют собой ядра больших астероидов. Во время исследования изучались изотопы палладия, серебра и платины с 18 астероидов. Однако решающее значение имеют изотопы серебра.

Как оказалось, все ядра были открыты почти одновременно в период с 7,8 до 11,7 миллиона лет. Этот период уже после того, как образовалась наша Солнечная система.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые нашли больше сотни астероидов, которые потенциально опасны для Земли.

Еще напомним, что ученые нашли экзопланету, где год длится 11 дней.

Также Курсор сообщал, что ученые заявили, что инопланетяне могут передвигаться в космосе на планетах-сиротах.