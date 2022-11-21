Ученые заметили редчайшего голубя-фазана, которого скрывался почти 140 лет

Шансы встретить, а уж тем более сфотографировать птицу меньше 1 процента.

В Папуа-Новая Гвинея на острове Фергюссон исследователи обнаружили редкую птицу, которая пряталась от людей почти 140 лет.

Об этом пишет Science Alert.

Впервые об этой редкой птице стало известно еще в 1882 году — тогда ученым удалось обнаружить и задокументировать этот вид. А в этом году, благодаря фотоловушке, редкого и уникального голубя-фазана удалось запечатлеть на камеру.

По словам директора программы «Потерянные птицы» в Американском орнитологическом заповеднике и руководителя экспедиции Джона С. Миттермайера, это событие по своей важности вполне могло бы посоперничать со встречей с «живым единорогом».

Исследователи отмечают, что шанс встретить, а тем более сфотографировать, редкого голубя буквально стремится к нулю и составляет менее 1 процента. Миттермайер отмечает, что встреча с таким редким «зверем» — является мечтой каждого орнитолога и защитника природы.

«Курсор» писал ранее, что американский эколог Джефф Годдард в 2018 году, гуляя по побережью в штате Калифорния, увидел белого прозрачного моллюска, но не стал ему мешать и просто сделал фото. Позже оказалось, что он нашел якобы вымерший вид.