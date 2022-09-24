Ученым удалось успешно клонировать арктического волка: как это проходило

Технология клонирования позволяет копировать всю генетическую информацию для создания и расширения популяции исчезающих животных.

Исследователи из Китая клонировали арктическую волчицу и назвали ее Майя. Эта успешная процедура считается важным этапом в деле сохранения редких и исчезающих видов.

Об этом пишет издание Global Times.

«Чтобы спасти находящееся под угрозой исчезновения животное, в 2020 году мы начали научное сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию арктического волка. После двух лет кропотливых усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый случай такого рода в мире», — сказал гендиректор пекинской компании Sinogene Biotechnology Co Ми Цзидун.

Эксперты считают, что рождение волка является важной вехой в применении технологии клонирования. Это имеет большое значение для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

Известно, что волчица Майя родилась 10 июня, а состояние ее здоровья удовлетворительное. Донорская клетка животного была получена из образца кожи дикой самки арктического волка, которая была завезена из Канады. Его яйцеклетка была от самки собаки, а суррогатной матерью была собака породы бигль.

Клонирование арктического волка было осуществлено путем создания 137 новых эмбрионов из энуклеированных ооцитов (неоплодотворенные яйцеклетки, — ред) и соматических клеток с последующим переносом 85 эмбрионов в матки семи собак породы бигль, из которых один родился здоровым волком.

Эксперты объяснили, что выбор собак в качестве суррогата объясняется тем, что у них общее генетическое происхождение с древними волками и больше шансов на успех.

«Курсор» писал ранее, что группа международных генетиков решилась на проект, направленный на возрожденные популяции сумчатого волка или тилацина, который обитал когда-то в Австралии и на соседних островах.