У Зеленского прокомментировали лишение посла Ирана аккредитации: помогают убивать украинцев

В Офисе президента Украины считают, что многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации.

Иран решил поддержать убийства украинцев, передав россии* — крайне отсталой в техническом плане стране — современные беспилотники.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации.

Как сообщал Курсор, Киев принял решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками россии ударных беспилотников.

Также, как сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в ведомство был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

«Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения россии для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметили в МИДе.

Отмечается, что поставка оружия россии для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана.

«В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что в конце августа Иран поставил первую партию своих боевых беспилотников местного производства в рф для использования ее войсками в продолжающейся войне с Украиной.

Согласно разведывательным данным, собранным американскими и другими разведывательными службами, поставка была омрачена серьезными техническими сбоями дронов в ходе первых испытаний, и россияне недовольны работой беспилотных систем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!