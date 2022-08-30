Иран поставил рф первые боевые беспилотники для войны с Украиной, но россияне недовольны — СМИ

Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок из-за вторжения в Украину, россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.

Сообщается, что Иран поставил первую партию своих боевых беспилотников местного производства в рф* для использования ее войсками в продолжающейся войне с Украиной, сообщили официальные лица США.

В начале этого месяца российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников с аэродрома в Иране, улетев с двумя типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщила в понедельник газета Washington Post.

Согласно разведывательным данным, собранным американскими и другими разведывательными службами, поставка была омрачена серьезными техническими сбоями дронов в ходе первых испытаний, и россияне недовольны работой беспилотных систем.

Российские операторы продолжают проходить обучение в Иране тому, как использовать эти системы, которые могут проводить атаки класса «воздух-поверхность», радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине, сообщили представители администрации Байдена сайту «Ассошиэйтед Пресс».

В прошлом месяце администрация Байдена опубликовала спутниковые снимки, показывающие, что российские официальные лица посещали аэродром Кашан 8 июня и 5 июля, чтобы осмотреть иранские беспилотники. В то время советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что у администрации есть «информация о том, что иранское правительство готовится предоставить россии несколько сотен БПЛА».

Сотрудник службы безопасности одной из союзных стран, правительство которой внимательно следило за доставкой, сообщил Washington Post, что иранские беспилотники столкнулись с «несколькими ошибками в системе» и что россияне «недовольны». Чиновник поделился с секретными данными на условиях анонимности.

В своей первой партии из сотен единиц Иран поставил россии Mohajer-6, разведывательно-боевой беспилотник, способный нести четыре высокоточных боеприпаса, и два типа Shahed: Shahed-129 — беспилотника большой выносливости, который, по данным Avionist, основан на комбинации израильского Hermes 450 и американского беспилотника MQ-1/9 Predator, а также Shahed-191 — беспилотника-невидимки, разработанного на основе RQ-170, захваченного Ираном в 2011 году.

Эти беспилотники «считаются одними из первоклассных военных беспилотников Ирана, предназначенных как для атак, так и для наблюдения», пишет Washington Post.

Поставка знаменует собой последний признак более тесного военного сотрудничества между давними союзниками — россией и ираном, а также проблемы со снабжением рф.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!